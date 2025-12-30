Quale altra sfida vorrebbero i dem che non vogliono le primarie
Quali altre sfide potrebbero interessare i Democratici che preferiscono evitare le primarie? Potrebbe trattarsi di confronti più ampi, di strategie condivise o di iniziative che coinvolgano diverse anime del centrosinistra. La discussione va oltre il classico duello tra Elly Schlein e Giuseppe Conte, suggerendo che il vero obiettivo potrebbe essere un percorso condiviso, meno polarizzato e più inclusivo, al di fuori delle consuete dinamiche delle primarie.
E se alla fine la sfida nel centrosinistra non fosse quella, prevista da tutti, tra Elly Schlein e Giuseppe Conte? Certo, nell’ottica delle primarie questo appare come l’unico duello possibile. Ma la verità è che il voto ai gazebo vede la contrarietà di una parte importante del Pd. Al momento nessuno dei dirigenti di primo piano del Partito democratico dice di no alla primarie con chiarezza e ufficialmente. Ma la verità è che sono in molti a pensarla così. Nell’ala riformista dem, e non solo, perché anche tra i supporter della segretaria Elly Schlein le perplessità, se non le contrarietà sono moltissime. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
