Qual è la meta scelta da Giulia De Lellis e Tony Effe per il primo Capodanno con Priscilla
Giulia De Lellis e Tony Effe hanno scelto una destinazione speciale per trascorrere il primo Capodanno con Priscilla. La loro meta è stata selezionata con cura, puntando a un ambiente tranquillo e adatto alla famiglia. Questa scelta riflette l’importanza di condividere momenti sereni e intimi, creando ricordi significativi con la loro bambina. Ecco dove hanno deciso di accogliere il nuovo anno in compagnia della loro piccola.
Giulia De Lellis e Tony Effe hanno deciso di organizzare una vacanza in famiglia per il primo Capodanno in compagnia di Priscilla: ecco qual è la location scelta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Tony Effe e Giulia De Lellis tornano a casa con la figlia Priscilla
Leggi anche: Giulia De Lellis e Tony Effe tornano a casa con Priscilla
Meta più economica VS meta più costosa: quali sono state - facebook.com facebook
Vietnam, Giappone, Cina, Turchia o Emirati Arabi Qual è la meta più conveniente per le festività di Natale 2025 startupitalia.eu/lifestyle/viet… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.