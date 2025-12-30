Qual è la meta scelta da Giulia De Lellis e Tony Effe per il primo Capodanno con Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno scelto una destinazione speciale per trascorrere il primo Capodanno con Priscilla. La loro meta è stata selezionata con cura, puntando a un ambiente tranquillo e adatto alla famiglia. Questa scelta riflette l’importanza di condividere momenti sereni e intimi, creando ricordi significativi con la loro bambina. Ecco dove hanno deciso di accogliere il nuovo anno in compagnia della loro piccola.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.