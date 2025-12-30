Putin rafforza i tribunali militari e sfida la giustizia internazionale

Vladimir Putin ha approvato nuove leggi in Russia che aumentano le competenze dei tribunali militari e modificano i rapporti con la giustizia internazionale. Queste misure rappresentano un rafforzamento delle istituzioni militari e un cambiamento nelle relazioni con il diritto penale globale, indicando un orientamento più rigoroso nelle politiche giudiziarie e militari del paese.

Nuove strette sul fronte giudiziario e militare in Russia. Il presidente Vladimir Putin ha firmato una serie di leggi che ampliano i poteri dei tribunali militari e ridisegnano il rapporto di Mosca con la giustizia penale internazionale, segnando un ulteriore irrigidimento dell'architettura.

