Purché finisca bene – La voce di Cupido | tutto quello che c’è da sapere
Purché finisca bene – La voce di Cupido: trama, cast e streaming del film. Questa sera, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Purché finisca bene – La voce di Cupido, film del 2025 diretto da Ago Panini con Chiara Francini, Giorgio Marchesi, Michele Rosiello, Roberto Scorza, Mattia Procopio, Max Mazzotta, Giacomo Pozzetto, Francesca Giovannetti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Paola è una camionista dal carattere volitivo e aspro, che si mostra al mondo come sarcastica e senza peli sulla lingua. In realtà, sotto sotto, nasconde un animo sensibile, tanto che il suo podcast preferito, quello che ascolta tutte le volte che è in viaggio, è il romantico La voce di Cupido, condotto da una voce profonda e sensuale di cui lei si è innamorata. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche: La voce di Cupido risuona ‘purché finisca bene’
Leggi anche: La voce di Cupido, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast
Purché Finisca Bene: La Voce di Cupido - La Voce di Cupido, scheda del film di Ago Panini, con Chiara Francini, Giorgio Marchesi e Michele Rosiello, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film a ... comingsoon.it
Purché Finisca Bene - La Voce di Cupido, Chiara Francini camionista (innamorata) su Rai 1: cosa vedremo - Stasera su Rai 1 va in onda Purché Finisca Bene – La Voce di Cupido, commedia romantica con Chiara Francini tra camion, podcast e sentimenti inattesi. libero.it
Purché finisca bene La voce di Cupido su Rai 1: una favola moderna con Paola, camionista interpretata da Chiara Francini - La camionista Paola viaggia con Lucio e Carlo, alla ricerca di un pezzo di ricambio per il suo camion. maridacaterini.it
NATALE RAI 2025 | Promo tv del palinsesto tra grandi classici e film in prima visione
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.