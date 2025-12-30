Purché finisca bene – La voce di Cupido: trama, cast e streaming del film. Questa sera, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Purché finisca bene – La voce di Cupido, film del 2025 diretto da Ago Panini con Chiara Francini, Giorgio Marchesi, Michele Rosiello, Roberto Scorza, Mattia Procopio, Max Mazzotta, Giacomo Pozzetto, Francesca Giovannetti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Paola è una camionista dal carattere volitivo e aspro, che si mostra al mondo come sarcastica e senza peli sulla lingua. In realtà, sotto sotto, nasconde un animo sensibile, tanto che il suo podcast preferito, quello che ascolta tutte le volte che è in viaggio, è il romantico La voce di Cupido, condotto da una voce profonda e sensuale di cui lei si è innamorata. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Purché finisca bene – La voce di Cupido: tutto quello che c’è da sapere

Leggi anche: La voce di Cupido risuona ‘purché finisca bene’

Leggi anche: La voce di Cupido, stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene: trama e cast

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Purché Finisca Bene: La Voce di Cupido - La Voce di Cupido, scheda del film di Ago Panini, con Chiara Francini, Giorgio Marchesi e Michele Rosiello, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film a ... comingsoon.it