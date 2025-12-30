Pulizia delle strade | da gennaio cambiano gli orari con interventi anche al pomeriggio

A partire da gennaio 2026, a Monza saranno modificati gli orari di pulizia delle strade in due quartieri, con interventi anche nel pomeriggio. Questa novità mira a migliorare l’efficacia della raccolta e la qualità della vita urbana. È importante conoscere i nuovi orari per evitare disguidi e contribuire a mantenere le strade più pulite e ordinate.

Il 2026 a Monza porta una importate novità. In due quartieri ambia l'orario di spazzamento delle strade. I nuovi orari (e dove)Da gennaio a San Rocco e a San Fruttuoso la pulizia avverrà nel pomeriggio. Le modifiche, introdotte con una apposita ordinanza, sono state definite dopo un confronto con.

