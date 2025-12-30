Puglia maltempo | allerta per vento fino a burrasca Protezione civile previsioni meteo

La Protezione civile ha emesso un’allerta per maltempo sulla Puglia, valida dalle 20 per le successive 24 ore. La previsione indica un’intensificazione del vento, che potrebbe raggiungere condizioni di burrasca. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteorologici e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo periodo.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono "venti tendenti a forti settentrionali, localmente fino a burrasca, sulle aree costiere adriatiche." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

