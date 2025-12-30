Protagonisti di scontri in vari episodi sul territorio cittadino | obbligo di stare a casa per sei giovani antagonisti di Torino

Nella mattina di martedì 30 dicembre 2025, la polizia di Torino ha eseguito un provvedimento cautelare di obbligo di permanenza in casa nei confronti di sei minorenni, tra i 16 e i 17 anni, coinvolti in episodi di resistenza e scontri sul territorio cittadino. L’operazione, condotta dalla Digos, mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire ulteriori incidenti.

Nella mattina di oggi, martedì 30 dicembre 2025, gli agenti della Digos della polizia di Stato di Torino hanno eseguito un provvedimento cautelare della permanenza in casa nei confronti di sei minorenni di età compresa tra i 16 e i 17 anni, indagati a vario titolo per i reati di resistenza.

