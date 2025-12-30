Il prossimo turno della Serie A 2025/2026 si svolgerà tra venerdì 2 e domenica 4 gennaio 2026, con la 18ª giornata del campionato. In questa fase si disputeranno diverse partite che interesseranno le squadre della massima divisione italiana. Di seguito, le date, gli orari e il calendario completo delle sfide in programma.

Date, orari e partite in programma nel prossimo turno Serie A 20252026 La Serie A 20252026 sta per vivere la 18ª giornata, che si disputerà il prossimo weekend da venerdì 2 gennaio a domenica 4 gennaio 2026. Prossimo turno Serie A: per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 20252026, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Prossimo turno Serie A 2025/2026

Leggi anche: Prossimo turno Serie A 2025/2026

Leggi anche: Prossimo turno Serie A 2025/2026

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serie A sempre in campo, la lotta al vertice sotto le feste: due big match per l’Inter, una chance per…; Gli arbitri della prossima giornata di Serie A Enilive; Serie A – Designazioni arbitrali: La Penna a Bergamo e Fabbri a Milano; Serie A 2025/2026, gli squalificati per la 18ª giornata.

Serie A, gli arbitri del 18^ turno: Abisso per il Milan e Guida per Inter-Bologna - Milan: queste alcune delle designazioni arbitrali per il prossimo turno del campionato di Serie A. tuttonapoli.net