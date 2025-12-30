prorogata la mostra fotografica costruire ponti dedicata al pionta

La mostra fotografica “Costruire ponti”, dedicata al Pionta di Arezzo, è stata prorogata fino al 27 marzo 2026. L’esposizione offre uno sguardo approfondito sulla storia e l’importanza di questo luogo simbolico della città, attraverso immagini che ne illustrano la trasformazione nel tempo. Un’occasione per visitare e riscoprire un patrimonio culturale di grande valore, ancora disponibile per un ulteriore periodo di esposizione.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – E’ stata prorogata fino al 27 marzo 2026 la mostra fotografica “Costruire ponti. Il Parco del Pionta nei progetti partecipativi per la città di Arezzo”, allestita alle Logge del Grano ad Arezzo. L’esposizione è organizzata del team di ricerca composto da Sebastiano Roberto, Francesca Bianchi, Gozde Yildiz e Giacomo Maria Salerno del Dipartimento Scienze sociali, politiche e cognitive dell’Università di Siena. L’allestimento espone le attività progettuali compiute, in collaborazione con le Istituzioni e il mondo delle Associazioni aretine dal 2019 a oggi, con l’obiettivo di valorizzare le memorie identitarie del Parco storico del Pionta richiamando su di esso l’impegno partecipativo della società civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

