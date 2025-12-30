Proroga etichettatura d’origine Borella | Sapere da dove viene ciò che mangiamo è una scelta consapevole

L’Italia ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 i decreti sull’etichettatura d’origine degli alimenti, confermando il suo impegno per la trasparenza e la sicurezza alimentare. Questa misura permette ai consumatori di conoscere con chiarezza la provenienza degli ingredienti principali, favorendo scelte più consapevoli. La trasparenza in etichetta rappresenta un passo importante per garantire fiducia e tutela nel settore alimentare italiano.

Coldiretti Basilicata, la proroga dei decreti etichetta è una storica conquista - "Il 2025 si chiude con un altro importante successo: la proroga dei decreti sull'etichettatura d'origine". ansa.it

MADE IN ITALY: COLDIRETTI, BENE PROROGA DECRETI ETICHETTA - La proroga dei decreti sull’etichettatura d’origine conferma il ruolo dell’Italia di leader nelle politiche di trasparenza e di sicurezza alimentare. 9colonne.it

La proroga dei decreti sull’etichettatura d’origine conferma il ruolo dell’#Italia di leader nelle politiche di trasparenza e di sicurezza alimentare. Esulta Coldiretti Rovigo - facebook.com facebook

La proroga dei decreti sull’etichettatura d’origine conferma il ruolo dell’Italia di leader nelle politiche di trasparenza e di sicurezza alimentare, adesso battaglia in Ue per origine obbligatoria su tutti i cibi x.com

