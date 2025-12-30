Proroga etichettatura d’origine Borella | Sapere da dove viene ciò che mangiamo è una scelta consapevole
L’Italia ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 i decreti sull’etichettatura d’origine degli alimenti, confermando il suo impegno per la trasparenza e la sicurezza alimentare. Questa misura permette ai consumatori di conoscere con chiarezza la provenienza degli ingredienti principali, favorendo scelte più consapevoli. La trasparenza in etichetta rappresenta un passo importante per garantire fiducia e tutela nel settore alimentare italiano.
L’Italia conferma il proprio ruolo di apripista nelle politiche di trasparenza e sicurezza alimentare, prorogando i decreti sull’etichettatura d’origine, che estendono fino al 31 dicembre 2026 il regime sperimentale sull’indicazione in etichetta della provenienza dell’ingrediente primario. La misura, accolta con soddisfazione da Coldiretti riguarda prodotti simbolo della dieta e dell’agroalimentare italiano come pasta, riso, pomodoro, carni suine trasformate, latte e derivati lattiero-caseari. “L’etichettatura d’origine è uno strumento fondamentale di trasparenza verso i cittadini e di tutela per il lavoro degli agricoltori italiani”, afferma il presidente di Coldiretti Bergamo Gabriele Borella. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Educazione sessuo-affettiva a scuola, Meloni chiede trasparenza: “ogni genitore ha il diritto di sapere e di essere consapevole di ciò che viene insegnato ai propri figli”
Leggi anche: Milan-Pisa, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere
Roma, 29 dic. (askanews) – La proroga dei decreti sull’etichettatura d’origine “conferma il ruolo dell’Italia... - (askanews) – La proroga dei decreti sull’etichettatura d’origine “conferma il ruolo dell’Italia... msn.com
Coldiretti Basilicata, la proroga dei decreti etichetta è una storica conquista - "Il 2025 si chiude con un altro importante successo: la proroga dei decreti sull'etichettatura d'origine". ansa.it
MADE IN ITALY: COLDIRETTI, BENE PROROGA DECRETI ETICHETTA - La proroga dei decreti sull’etichettatura d’origine conferma il ruolo dell’Italia di leader nelle politiche di trasparenza e di sicurezza alimentare. 9colonne.it
La proroga dei decreti sull’etichettatura d’origine conferma il ruolo dell’#Italia di leader nelle politiche di trasparenza e di sicurezza alimentare. Esulta Coldiretti Rovigo - facebook.com facebook
La proroga dei decreti sull’etichettatura d’origine conferma il ruolo dell’Italia di leader nelle politiche di trasparenza e di sicurezza alimentare, adesso battaglia in Ue per origine obbligatoria su tutti i cibi x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.