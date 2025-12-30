Proposta di cittadinanza onoraria a Francesca Albanese il partito Liberaldemocratico | Ferma contrarietà

Il Partito Liberaldemocratico di Cesena ribadisce la propria opposizione alla proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, avanzata da alcune forze politiche locali. La posizione si basa su valutazioni di coerenza e rappresentatività, mantenendo un atteggiamento di rispetto istituzionale e attenzione al senso di appartenenza della comunità cittadina.

Il Partito Liberaldemocratico di Cesena esprime la propria ferma contrarietà alla proposta di conferire la cittadinanza onoraria della nostra città a Francesca Albanese, avanzata da alcune forze politiche locali. "Riteniamo - spiega una nota - che la cittadinanza onoraria rappresenti un.

