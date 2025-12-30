Pronta a partire la stagione dei saldi invernali

Il 3 gennaio segna l'inizio dei saldi invernali, un momento importante per approfittare delle offerte su abbigliamento, calzature e altri prodotti. Questo periodo, che durerà alcune settimane, rappresenta un'opportunità per rinnovare il guardaroba e fare acquisti consapevoli. Ricordiamo di verificare le politiche di sconto e di confrontare i prezzi per trovare le migliori occasioni durante questa stagione di vendite.

A partire dal prossimo sabato 3 gennaio inizierà il periodo invernale dei saldi o vendite di fine stagione. I saldi invernali, infatti, come prevede la normativa, possono essere effettuati a partire dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania per un periodo fisso di sessanta giorni. I saldi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Saldi invernali 2026, due mesi di sconti a partire da sabato 3 gennaio Leggi anche: Saldi invernali 2026: quando iniziano e quanto durano i saldi a Torino e in Piemonte Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. TUTTO PRONTO PER LA STAGIONE DEGLI SCONTI, AL VIA I SALDI INVERNALI IN CALABRIA; Saldi invernali, in Calabria si parte il 3 gennaio; Saldi invernali al via: Torino si accende di sconti e vetrine ribassate. Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Napoli e in Campania: il calendario ufficiale - Al via sabato 3 gennaio i saldi invernali 2026, i consigli del Codacons per non rischiare fregature. fanpage.it

Saldi invernali dal 3 gennaio: "Stop agli anticipi: danno per gli altri" - In Toscana la partenza ufficiale è fissata per sabato 3 gennaio 2026 e le vendite di fine stagione dureranno sessanta giorni, fino al 3 marzo prossimo. msn.com

TOP SALDI Saldi invernali: già partiti i pre-saldi e le offerte anticipate - I saldi invernali 2026 partiranno ufficialmente il 2 gennaio in Valle d’Aosta e il 3 gennaio nel resto d’Italia ... statoquotidiano.it

Inizio saldi invernali 2026

La Juventus Women pronta a lasciar partire Cristina Librán in prestito Vicino l’accordo con il Servette @mauromunno La notizia completa è nelle stories - facebook.com facebook

La Juventus Women pronta a lasciar partire Cristina Librán in prestito Vicino l’accordo con il Servette @Maumunno La notizia completa è nel primo commento x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.