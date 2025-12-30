Pronostico West Ham-Brighton | niente gioie a dicembre

West Ham-Brighton, incontro valido per la diciannovesima giornata di Premier League, si svolge martedì alle 20:30. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nella stagione in corso. In questo articolo troverete informazioni su diretta tv, probabili formazioni e un'analisi del pronostico, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla sfida.

West Ham-Brighton è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In diciassette confronti da quando il Brighton è tornato in Premier League – e parliamo della stagione 2017-2018 – ha perso contro il West Ham. Una serie quindi di sedici risultati utili, con 7 vittorie tra le altre cose, che permette alla squadra di essere serena in vista di questa ultima partita dell’anno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non tanto per quelli che sono i precedenti, ma soprattutto per la forza di un West Ham che mai in questa annata si è vista. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

