Pronostico Tanzania-Tunisia | una vittoria per blindare il secondo posto

La partita tra Tanzania e Tunisia, valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa, si svolgerà martedì alle 17:00. In questa sfida, la Tunisia punta a consolidare il secondo posto nel girone. Di seguito, trovate le informazioni su diretta tv, statistiche, probabili formazioni e il nostro pronostico per questa partita.

Tanzania-Tunisia è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d'Africa e si gioca martedì alle 17:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Sabato scorso la Tunisia ha sfiorato quella che – per come si erano messe le cose – sarebbe stata un'impresa clamorosa nello scontro diretto per il primo posto nel gruppo C contro la Nigeria di Osimhen. Sotto di tre gol a metà ripresa, le Aquile di Cartagine sono riuscite a riaprire i giochi accorciando prima le distanze con Talbi e poi mettendo paura alle Super Eagles con il rigore trasformato da Abdi all'87'. L'orgoglio, insomma, non è mancato agli uomini guidati da Sami Trabelsi, capaci di evitare una brutta sconfitta contro una selezione più quotata.

