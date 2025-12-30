L'incontro tra Neom e Al Ittihad, valido per l’undicesima giornata della Saudi Pro League, rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre. Dopo un avvio difficile, l’Al Ittihad cerca di risollevarsi, mentre Neom punta a consolidare la propria posizione in classifica. In questa analisi, vengono illustrate le probabili formazioni, il pronostico e le modalità di visione dell’incontro.

Neom-Al-Ittihad è una partita valida per l’undicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla La stagione dell’Al-Ittihad, una delle squadre più forti di tutto il campionato saudita, è iniziata davvero male. Tant’è che Benzema e compagni si trovano a pari punti con il Neom in classifica, a quota 17. E sì, sono troppo pochi per un club che è partito con molte ambizioni, di vetta. Pronostico Neom-Al-Ittihad: finalmente il distacco (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma da un paio di settimane a questa parte è iniziato il progetto risalita. Com’è giusta che sia: il campionato è lungo e la stagione si può aggiustare in qualche modo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

