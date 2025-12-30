Pronostico Manchester United-Wolverhampton | possono riuscirci anche ad Old Trafford

Martedì alle 21:15 si disputa la partita tra Manchester United e Wolverhampton, valida per la diciannovesima giornata di Premier League. L'incontro si svolge a Old Trafford, con le probabili formazioni e le ultime analisi disponibili. Di seguito, un approfondimento sul pronostico e le possibili strategie delle due squadre.

Manchester United-Wolverhampton è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Senza diversi elementi, compreso capitan Bruno Fernandes, il Manchester United si è aggiudicato la sfida (unica) del Boxing Day con il Newcastle, abbattuto grazie ad una rete dell’ex Lecce Dorgu (1-0). Una vittoria sicuramente salutare per i Red Devils, che nelle due sfide precedenti avevano raccolto solo un punto (4-4 con il Bournemouth e sconfitta per 2-1 a Birmingham con l’Aston Villa). Ha pagato la mossa di Ruben Amorim di passare alla difesa a quattro e di concedere il possesso alle Magpies: 33% contro 67%. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

