Pronostico Burnley-Newcastle | possono tornare a gioire nonostante questi numeri

Il match tra Burnley e Newcastle, in programma martedì alle 20:30, si inserisce nella diciannovesima giornata di Premier League. Una sfida importante per entrambe le squadre, con possibilità di risultati diversi a seconda delle formazioni e delle condizioni del momento. Di seguito, verranno analizzati i dati e le statistiche per offrire un pronostico equilibrato e informato sull’esito della partita.

Burnley-Newcastle è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Si respira un po' più di ottimismo in casa Burnley dopo i due pareggi consecutivi con Bournemouth ed Everton. Due risultati che non sono serviti a migliorare in maniera sensibile la classifica dei Clarets – che restano comunque penultimi nonché i principali candidati alla retrocessione dopo il derelitto Wolverhampton – ma hanno quantomeno ridato un pizzico di fiducia alla truppa di Scott Parker, che tra novembre e la prima metà di dicembre aveva rimediato ben sette sconfitte di fila.

