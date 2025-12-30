Ecco la guida ai programmi televisivi di martedì 30 dicembre 2025, con un focus su film, fiction e varietà. Su Rai 1 va in onda “Purché finisca bene”, su Canale 5 è proposta “Io sono Farah”, mentre Sky Cinema Uno trasmette “Santocielo”. Questa panoramica aiuta a scegliere cosa guardare stasera, offrendo un quadro chiaro e pratico delle principali proposte televisive del giorno.

“Purché finisca bene” su Rai 1, “Io sono Farah” su Canale 5, “Santocielo” su Sky Cinema Uno. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 30 dicembre 2025. Il 30 dicembre 2025 offre su Rai 1 la commedia sentimentale con un nuovo capitolo della serie “Purché finisca bene”, mentre Rai 2 punta sull’azione con due episodi di “F.B.I. International”. Rai 3 propone invece un cinema europeo intelligente e contemporaneo. Mediaset risponde con la serie evento “Io sono Farah”, il cult natalizio “Mamma, ho perso l’aereo” e il kolossal “Godzilla II”. Non mancano western, commedie italiane e film romantici sulle altre reti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV martedì 30 dicembre 2025: film, fiction e varietà

Leggi anche: Programmi TV martedì 9 dicembre 2025: fiction, soap e film

Leggi anche: Programmi TV martedì 23 dicembre 2025: film e fiction

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sport in tv oggi martedì 23 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Programmi TV del pomeriggio di oggi | martedì 23 dicembre 2025; Sport in tv oggi martedì 23 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming; Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone e Vergine | Martedì 30 dicembre 2025.

I FILM DA NON PERDERE A DICEMBRE 2025! #shorts #cinema #dicembre

Scopri i nostri programmi di oggi Martedì 23 Dicembre DOVE VEDERCI: SCARICA L'APP CRONACHE TV - facebook.com facebook