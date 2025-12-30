Ecco un’introduzione adatta alle tue richieste: Il 31 dicembre 2025 la televisione italiana propone una selezione di programmi per accompagnare l’ultima notte dell’anno. Tra show dal vivo, film e appuntamenti tradizionali, le emittenti offrono diverse opzioni per trascorrere in modo tranquillo e condiviso la serata di Capodanno, accompagnando gli spettatori nel passaggio al nuovo anno con contenuti adatti a ogni gusto.

La notte di Capodanno è alle porte e come ogni anno la televisione italiana si prepara a festeggiare insieme al pubblico con programmi speciali, show dal vivo, film per tutti i gusti e appuntamenti classici per accogliere il nuovo anno. Dalla notte di San Silvestro di Rai 1 alla musica dal vivo di Canale 5, passando per film, animazione e intrattenimento per famiglie, dal 31 dicembre 2025 ai primi giorni del 2026 saranno tante le proposte a disposizione. Cosa guardare in tv a Capodanno. La serata del 31 dicembre 2025 sarà caratterizzata da grandi appuntamenti in prima serata su tutti i principali canali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Programmi tv 31 dicembre 2025: cosa guardare a Capodanno

Programmi TV a Natale e Capodanno 2025/2026: cosa vedere su Rai e Mediaset, la programmazione; Natale e Capodanno: cosa vedere in televisione; “L’anno che verrà”, con Marco Liorni, è il Capodanno di Rai1; Palinsesto tv, come cambia la programmazione natalizia di Rai, Mediaset e non solo? In arrivo concerti, film, serie tv e speciali....

