Progetti di didattica a distanza Premiato l’istituto Diotti

L’istituto “Diotti” di Casalmaggiore si è distinto tra i dieci progetti vincitori dei Premi nazionali eTwinning 2025, selezionato tra oltre 1.000 iniziative. La scuola si è distinta per i suoi progetti di didattica a distanza, dimostrando impegno e innovazione nell’ambito dell’apprendimento digitale. Questo riconoscimento evidenzia l’efficacia delle strategie adottate e il contributo dell’istituto alla crescita dell’educazione digitale in Italia.

È della “Diotti“ di Casalmaggiore uno dei dieci progetti vincitore del Premi nazionali eTwinning 2025, su 1.300 candidati. Il progetto “An opportunity for everyone“, è stato presentato dall’Istituto comprensivo “G. Diotti“ di Casalmaggiore insieme al Secondo Circolo di Vittorio di Umbertide (Perugia). eTwinning è parte del Programma Erasmus+ e comprende la più grande community europea di scuole con oltre 1 milione di insegnanti attivi in progetti didattici di collaborazione a distanza, tramite piattaforma elettronica. Lavorare in questi progetti significa aprirsi a una didattica innovativa basata su progettualità, formazione, scambio e collaborazione, in un contesto multiculturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Progetti di didattica a distanza. Premiato l’istituto “Diotti“ Leggi anche: Premi eTwinning 2025: i dieci progetti vincitori premiati a Palermo. Domina l’innovazione didattica Leggi anche: Premiato il progetto di un reattore chimico dell'istituto Kennedy Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Progetti di didattica a distanza. Premiato l’istituto “Diotti“; Innovazione didattica: il Carducci-Materdona vince il premio eTwinning 2025; MESAGNE - L'istituto comprensivo Carducci Materdona vince il premio nazionale eTwinning 2025. Progetti di didattica a distanza. Premiato l’istituto “Diotti“ - È della “Diotti“ di Casalmaggiore uno dei dieci progetti vincitore del Premi nazionali eTwinning 2025, su 1. ilgiorno.it

Innovazione didattica: il "Carducci-Materdona" vince il premio eTwinning 2025 - L'istituto mesagnese si aggiudica uno dei dieci riconoscimenti nazionali, distinguendosi tra oltre 1. brindisireport.it

Decreto didattica a distanza. Le parole di Miccoli (United): “Un piccolo passo, ma non tiene conto del digitale" - Si è espresso anche Paolo Miccoli, Presidente di United, sul Decreto che regolamenta l’erogazione della didattica a distanza da parte di atenei privati e università digitali: “Ribadiamo, come già ... ilgiornale.it

Scuola, persone, incontri, idee, laboratori, territorio, famiglie, didattica, progetti, emozioni e tanto altro fanno parte della comunità ITTS “Belluzzi - Da Vinci”. Buone feste! All’anno prossimo! - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.