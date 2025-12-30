Progetti di didattica a distanza Premiato l’istituto Diotti

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’istituto “Diotti” di Casalmaggiore si è distinto tra i dieci progetti vincitori dei Premi nazionali eTwinning 2025, selezionato tra oltre 1.000 iniziative. La scuola si è distinta per i suoi progetti di didattica a distanza, dimostrando impegno e innovazione nell’ambito dell’apprendimento digitale. Questo riconoscimento evidenzia l’efficacia delle strategie adottate e il contributo dell’istituto alla crescita dell’educazione digitale in Italia.

È della “Diotti“ di Casalmaggiore uno dei dieci progetti vincitore del Premi nazionali eTwinning 2025, su 1.300 candidati. Il progetto “An opportunity for everyone“, è stato presentato dall’Istituto comprensivo “G. Diotti“ di Casalmaggiore insieme al Secondo Circolo di Vittorio di Umbertide (Perugia). eTwinning è parte del Programma Erasmus+ e comprende la più grande community europea di scuole con oltre 1 milione di insegnanti attivi in progetti didattici di collaborazione a distanza, tramite piattaforma elettronica. Lavorare in questi progetti significa aprirsi a una didattica innovativa basata su progettualità, formazione, scambio e collaborazione, in un contesto multiculturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

progetti di didattica a distanza premiato l8217istituto diotti

© Ilgiorno.it - Progetti di didattica a distanza. Premiato l’istituto “Diotti“

Leggi anche: Premi eTwinning 2025: i dieci progetti vincitori premiati a Palermo. Domina l’innovazione didattica

Leggi anche: Premiato il progetto di un reattore chimico dell'istituto Kennedy

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Progetti di didattica a distanza. Premiato l’istituto “Diotti“; Innovazione didattica: il Carducci-Materdona vince il premio eTwinning 2025; MESAGNE - L'istituto comprensivo Carducci Materdona vince il premio nazionale eTwinning 2025.

progetti didattica distanza premiatoProgetti di didattica a distanza. Premiato l’istituto “Diotti“ - È della “Diotti“ di Casalmaggiore uno dei dieci progetti vincitore del Premi nazionali eTwinning 2025, su 1. ilgiorno.it

progetti didattica distanza premiatoInnovazione didattica: il "Carducci-Materdona" vince il premio eTwinning 2025 - L'istituto mesagnese si aggiudica uno dei dieci riconoscimenti nazionali, distinguendosi tra oltre 1. brindisireport.it

Decreto didattica a distanza. Le parole di Miccoli (United): “Un piccolo passo, ma non tiene conto del digitale" - Si è espresso anche Paolo Miccoli, Presidente di United, sul Decreto che regolamenta l’erogazione della didattica a distanza da parte di atenei privati e università digitali: “Ribadiamo, come già ... ilgiornale.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.