Produceva e trafficava droga ma se ne stava tranquillo a Brescia | arrestato
La Polizia di Brescia ha arrestato un giovane marocchino di 25 anni, residente in provincia, trovato coinvolto in attività di produzione e traffico di droga. Regolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine, l’arresto si inserisce in un’azione di contrasto al fenomeno criminale. L’indagine ha permesso di interrompere un presunto canale di distribuzione, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.
Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Brescia ha messo fine alla libertà di un giovane pusher marocchino di 25 anni, regolare sul territorio nazionale, domiciliato in provincia e già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti penali. L’uomo è stato arrestato dagli agenti del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Condannato per truffa e spaccio di droga, se ne andava in giro tranquillo per Brescia
Leggi anche: Trafficava droga tra Italia, Vietnam e Thailandia: “Qui la polizia non è attenta, sono dei minch*oni”. Ma lo arrestano
Produceva e trafficava droga, ma se ne stava tranquillo a Brescia: arrestato - Un 25enne marocchino con precedenti penali fermato in città: dovrà scontare un anno di carcere e sarà espulso dall’Italia ... bresciatoday.it
NASCONDE LA DROGA NELLE MUTANDE: SPACCIATORE 22ENNE ARRESTATO | 06/12/2025
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.