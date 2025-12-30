Produceva e trafficava droga ma se ne stava tranquillo a Brescia | arrestato

La Polizia di Brescia ha arrestato un giovane marocchino di 25 anni, residente in provincia, trovato coinvolto in attività di produzione e traffico di droga. Regolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine, l’arresto si inserisce in un’azione di contrasto al fenomeno criminale. L’indagine ha permesso di interrompere un presunto canale di distribuzione, contribuendo alla sicurezza della comunità locale.

