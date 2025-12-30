ProDIGA l’installazione simbolo di rinascita coraggio e purezza

ProDIGA è un'installazione che rappresenta rinascita, coraggio e purezza. Concepisce come un simbolo di speranza e resilienza, invitando ciascuno a riscoprire la propria forza interiore per affrontare ostacoli, paure e barriere quotidiane. Un messaggio di fiducia nel potenziale di rinascita personale, pensato per ispirare e sostenere in momenti di sfida.

ProDIGA nasce come messaggio di speranza e resilienza, invitando ciascuno a trovare dentro di sé la forza per superare ostacoli, paure e barriere quotidiane. L'installazione, visibile al Sentierino in Città bassa, rappresenta una diga: un ostacolo che, come un fiume bloccato, può accumulare energia e trasformarsi in nuovo percorso. Ideata da Diego Armellini, artigiano dell'azienda Soqquadro, insieme con l'artista della ceramica raku Giuseppe Lorenzi l'opera è stata realizzata invita nell'ambito della sezione Christmas Design Artisan che valorizza i saperi artigianali delle aziende aderenti a Confartigianato Imprese Bergamo.

