PROCURA DI MILANO | SIGNORINI INDAGATO PER VIOLENZA SESSUALE ED ESTORSIONE

La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, noto giornalista e conduttore televisivo, per presunti reati di violenza sessuale ed estorsione. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità competenti, che stanno valutando gli elementi raccolti. La notizia si inserisce nel contesto delle attività investigative in corso e non pregiudica le presunzioni di innocenza fino a eventuali sviluppi giudiziari.

La Procura di Milano ha aperto un'indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Un atto dovuto in seguito alle denuncia presentata nei giorni scorsi dall'ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno. Nella querela depositata lo scorso 24 dicembre, e finita sul tavolo della pm Letizia Mannella, responsabile del Quinto Dipartimento che si occupa di tutelare le fasce deboli, Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, ha chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione, reati ora iscritti nel fascicolo. La pm Mannella coordina con il collega Alessandro Gobbis anche l'inchiesta nei confronti di Fabrizio Corona, indagato per revenge porn sulla base della denuncia di Signorini.

Caso Grande Fratello, Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

