Processo di Biscardi 2026 | 40^ edizione del talk show per eccellenza

Il Processo di Biscardi 2026 segna la 40ª edizione di un appuntamento storico nel panorama dei talk show sportivi. Con una lunga tradizione di analisi e confronto, questa manifestazione si conferma come uno degli eventi più rappresentativi e seguiti del settore. Un’occasione per approfondire i temi caldi del calcio e dello sport in generale, mantenendo fede alla qualità e alla sobrietà che hanno contraddistinto questa lunga esperienza.

Sotto il segno del mitico ' Processo di Biscardi '. Il nome una garanzia, non ci sono dubbi. Il talk show sportivo più imitato di sempre guarda al futuro. Eh già, guarda al 2026 con entusiasmo, ambizioni e grandi motivazioni. Il Processo di Biscardi, entrato ufficialmente nella sua 40ª edizione, fa sul serio e come sempre è pronto a nuovi importanti traguardi. IL PROCESSO DI BISCARDI: IL TALK SHOW SPORTIVO PRONTO A NUOVE SFIDE NEL 2026. Nato come format rivoluzionario e diventato negli anni il talk show calcistico più imitato d'Italia, continua a essere un punto di riferimento per chi ama il dibattito acceso, l'analisi tecnica e quella vena di spettacolo che solo il Processo sa offrire. Da domani la 40esima edizione de Il Processo di Biscardi: andrà in onda su Il61 del digitale terreste - Creato dal compianto Aldo Biscardi lo storico programma è ora condotto dal figlio Maurizio ed è sempre fedele al suo format originale Da domani alle 21 sul canale nazionale Il61 Netweek del digitale. Da domani la 40esima edizione de Il Processo di Biscardi: con la presenza fissa di TMW - 00 sul canale nazionale Il61 Netweek l'edizione numero 40 de Il Processo di Biscardi, la trasmissione ideata da Aldo Biscardi che senza dubbio ha fatto la storia. Vanessa Minotti in gol col Processo Bis di Biscardi. La Diletta Leotta di 7Gold - 45) ad arricchire il palinsesto sportivo di 7 Gold con una grande novità: Vanessa Minotti, modella, influencer e volto noto del web, affiancherà Maurizio.

