Principio di rogo per un' auto in sosta | l' intervento dei vigili del fuoco

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2025 a Brindisi, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Aldo Moro per un principio di incendio di un’auto in sosta. L’intervento tempestivo ha evitato peggiori conseguenze, grazie alla pronta azione del personale dei pompieri. L’episodio si è verificato in un’area urbana, evidenziando l’importanza della rapidità nell’interventi di emergenza su veicoli in sosta.

BRINDISI - Fumo dall'auto e un principio di incendio, ma i vigili del fuoco hanno risolto subito. Nella notte tra ieri e oggi (martedì 30 dicembre 2025), a Brindisi, una squadra del comando dei pompieri è intervenuta in viale Aldo Moro, angolo viale Risorgimento. È accaduto intorno all'una di.

