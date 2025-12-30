Nella prima azione via terra di Donald Trump contro il Venezuela, droni della CIA hanno colpito un porto, targeting l’area di caricamento delle navi, denominata “implementation area”. L’attacco non ha causato vittime, poiché la struttura era vuota al momento dell’operazione. Questa mossa rappresenta un nuovo capitolo nelle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela, evidenziando un incremento delle azioni militari di Washington nella regione.

“Abbiamo colpito l’area dove caricano le navi, la chiamano implementation area “. Nessuna vittima, perché non c’era nessuno nella struttura. Ma si tratta del primo attacco statunitense noto contro un obiettivo all’interno del Venezuela e potrebbe aumentare in modo significativo le tensioni tra gli Stati Uniti e Maduro, che Washington vuole che si dimetta. A confermare l’operazione lo stesso Donald Trump, che da mesi sta accerchiando il regime chavista – che ritiene responsabile e facilitatore delle rotte del narcotraffico verso gli Usa – colpendo anche imbarcazioni che Washington ritiene siano cariche di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Primo attacco via terra di Trump contro il Venezuela: droni della Cia colpiscono un porto

Gli Usa per la prima volta ammettono un attacco ad un obiettivo di terra in Venezuela; Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela? Trump parla di un molo distrutto e apre una nuova guerra senza prove; Trump conferma casualmente il primo attacco terrestre contro uno stabilimento in Venezuela: “L’abbiamo eliminato”; Trump ha parlato del primo attacco terrestre degli Stati Uniti contro la droga in America Latina: Abbiamo neutralizzato una grande struttura.

