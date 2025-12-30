Primavera recensione | un film non incentrato su Vivaldi ma sul genio contro austerità e venalità

Primavera, diretto da Damiano Michieletto, è un film che esplora la Venezia del Settecento, concentrandosi sul contrasto tra il talento di Vivaldi e le difficoltà di un gruppo di orfane. La pellicola offre una narrazione che mette in luce le tensioni tra austerità e venalità, risultando in un racconto ricco di sfumature storiche e umane, senza focalizzarsi esclusivamente sulla figura del compositore.

La nostra recensione di Primavera, il film di Damiano Michieletto, con Tecla Insolia e Michele Riondino: un viaggio nell’oscurità e nella luce della Venezia del Settecento, tra il genio di Vivaldi e il riscatto di un gruppo di orfane. Primavera è il debutto al cinema di Damiano Michieletto, tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa: un racconto che si apre con una cinica crudeltà e che attraversa l’ austerità veneziana per mostrare il contrasto tra la bellezza sublime dell’arte e il risentimento di vite sacrificate. Un’opera visivamente pragmatica e austera, che non teme di mostrare il lato più spaventoso delle dinamiche sociali del passato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Primavera, recensione: un film non incentrato su Vivaldi, ma sul genio contro austerità e venalità Leggi anche: Primavera: Vivaldi, Venezia, l'arte e la ribellione nel film da oggi al cinema Leggi anche: L’Italia cresce poco ma in primavera fuori dall’austerità Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. I film da non perdere a cavallo del nuovo anno: “Primavera”, “Norimberga” e altri in arrivo. Primavera, recensione: Vivaldi, le orfane della Pietà e la musica come disobbedienza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Primavera, recensione: Vivaldi, le orfane della Pietà e la musica come disobbedienza ... tg24.sky.it

Primavera , il film con Tecla Insolia ci spinge a chiederci quando una donna possa dirsi veramente libera - Primavera, il film d'esordio di Damiano Michieletto è da Natale al cinema, sulle note di Vivaldi, il coro di storie femminili in un orfanotrofio veneziano del Settecento ... vogue.it

Primavera, recensione del film con Michele Riondino e Tecla Insolia - La recensione del debutto di Damiano Michieletto, Primavera, è un raffinato racconto di formazione nella Venezia del '700. cinefilos.it

Esordi Letterari. . Esordire. Tre domande a Nadia Noio Recupera la recensione di Barbara Ruiz di Tornerà la primavera sulla nostra pagina e seguici per non perdere i prossimi video! #leggere #esordiletterari #esordi #libridaleggere #fazieditore - facebook.com facebook

‘Primavera’, un altro film italiano a Natale è possibile. La recensione del film di Damiano Michieletto con Tecla Insolia e Michele Riondino x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.