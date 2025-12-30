Primavera recensione | un film non incentrato su Vivaldi ma sul genio contro austerità e venalità

Primavera, diretto da Damiano Michieletto, è un film che esplora la Venezia del Settecento, concentrandosi sul contrasto tra il talento di Vivaldi e le difficoltà di un gruppo di orfane. La pellicola offre una narrazione che mette in luce le tensioni tra austerità e venalità, risultando in un racconto ricco di sfumature storiche e umane, senza focalizzarsi esclusivamente sulla figura del compositore.

La nostra recensione di Primavera, il film di Damiano Michieletto, con Tecla Insolia e Michele Riondino: un viaggio nell’oscurità e nella luce della Venezia del Settecento, tra il genio di Vivaldi e il riscatto di un gruppo di orfane. Primavera è il debutto al cinema di Damiano Michieletto, tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa: un racconto che si apre con una cinica crudeltà e che attraversa l’ austerità veneziana per mostrare il contrasto tra la bellezza sublime dell’arte e il risentimento di vite sacrificate. Un’opera visivamente pragmatica e austera, che non teme di mostrare il lato più spaventoso delle dinamiche sociali del passato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

