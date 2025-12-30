Prima pagina Corriere dello Sport | Scintille Scudetto | Conte fa paura l’Inter si sente sotto pressione

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi dedica l’attenzione alla corsa scudetto, evidenziando le tensioni tra Conte e l’Inter. La situazione crea un clima di pressione per la squadra nerazzurra, mentre si avvicinano le sfide decisive del campionato. Nell’odierna rassegna stampa, si approfondiscono anche le novità su Milan e calciomercato, offrendo un quadro completo delle principali notizie calcistiche italiane.

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 30 dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

prima pagina corriere dello sport scintille scudetto conte fa paura l8217inter si sente sotto pressione

© Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Scintille Scudetto: Conte fa paura, l’Inter si sente sotto pressione”

