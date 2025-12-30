Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il valore PSV, rappresenta un indicatore importante per il mercato energetico. Al 30 dicembre 2025, il prezzo PSV è di 0,289 euro/Smc. In questa analisi, analizzeremo le tendenze attuali e i fattori che influenzano il valore del gas oggi, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione del mercato.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 30 Dicembre 2025, è pari a 0,289 euroSmc. Questo prezzo è stato calcolato convertendo la quotazione media giornaliera di 30,6 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,69 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una leggera tendenza al rialzo dopo una fase di relativa stabilità. Dalla metà di dicembre, il valore medio si è mantenuto tra 0,275 e 0,300 euroSmc, con alcune oscillazioni dovute a fattori stagionali e dinamiche di mercato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

