Prezzo gas al metro cubo oggi

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del gas al metro cubo oggi rappresenta un dato importante per monitorare i costi energetici. Questo valore, aggiornato quotidianamente, permette di avere una panoramica precisa sull’andamento del mercato e di gestire al meglio il consumo e le spese. Conoscere il costo attuale del gas è essenziale per cittadini e aziende che desiderano pianificare il proprio budget energetico in modo informato e responsabile.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo del gas nel servizio di tutela della vulnerabilità e nel mercato libero, spiegando come si compone la bolletta e quanto può spendere una famiglia tipo. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 30 Dicembre 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

prezzo gas al metro cubo oggi

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi

Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Quanto costa un Smc di gas metano nel 2025?; Prezzo gas al metro cubo oggi; TTF oggi: qual è il prezzo del gas ad Amsterdam a dicembre 2025?; Bollette luce e gas 2026: quanto si risparmia con i contratti a prezzo indicizzato.

prezzo gas metro cuboOfferte per il gas a prezzo indicizzato a dicembre 2025 da 0,3080€/Smc - Quali sono le offerte convenienti per il Gas a prezzo indicizzato a dicembre 2025: scopriamone tre interessanti per le famiglie italiane. facile.it

Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... ilgiornale.it

prezzo gas metro cuboBollette luce e gas 2026: quanto si risparmia con i contratti a prezzo indicizzato - it, le famiglie con forniture variabili potrebbero risparmiare fino al 12% sulle bollette del 2026 grazie al calo dei prezzi all’ingrosso di luce e gas ... quifinanza.it

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Video Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.