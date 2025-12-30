Previsioni Meteo per Capodanno 2026 | Arriva un’ondata di freddo artico in Italia

Le previsioni meteo per Capodanno 2026 indicano un’onda di freddo artico che interesserà l’Italia nei giorni che precedono il nuovo anno. Le condizioni climatiche si preannunciano in peggioramento, con temperature in calo e possibili precipitazioni. È importante seguire gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie festività, considerando le eventuali difficoltà legate alle condizioni atmosferiche.

Peggioramento del tempo prima dell'anno nuovo. Secondo le ultime previsioni meteorologiche, l'Italia si prepara a un significativo peggioramento delle condizioni meteo tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Già nei giorni immediatamente precedenti al Capodanno sono attese precipitazioni diffuse, in particolare pioggia e neve sul versante adriatico, con possibili nevicate fino a 500–600 metri di quota nelle regioni di Marche, Abruzzo e Molise. Anche la Sicilia potrebbe essere interessata da fenomeni temporaleschi. Un brusco calo delle temperature con l'aria artica. La notizia più rilevante riguarda però il forte abbassamento delle temperature tra la notte del 31 dicembre e il primo gennaio.

