Il Museo di Palazzo Pretorio e il Centro Pecci inaugureranno il 2026 con un’apertura speciale il primo gennaio, offrendo l’ingresso a un euro. Questa iniziativa, ormai consolidata, permette di scoprire le collezioni che spaziano dai polittici tardogotici alle opere contemporanee, valorizzando il patrimonio culturale della città. Un’occasione per iniziare l’anno con un’immersione nell’arte e nella storia, accessibile a tutti.

Dai polittici tardogotici ai capolavori rinascimentali dell’ Officina Pratese, fino alle opere contemporanee: il 2026 si aprirà nel segno della cultura, con il Museo di Palazzo Pretorio e il Centro Pecci che il 1° gennaio saranno aperti al pubblico con biglietto di ingresso al costo simbolico di un euro, come da qualche anno succede. Palazzo Pretorio a Capodanno sarà aperto dalle 10.30 alle 18.30, con un percorso tra i capolavori della collezione permanente: le opere di Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Donatello, Filippo e Filippino Lippi, le grandi pale d’altare dipinte da Bilivert e Balassi, la gipsoteca di Lorenzo Bartolini (nella foto) e altre ancora, con un catalogo che spazia dal XIV secolo fino alle opere contemporanee di artisti del calibro di Yves Klein e Michelangelo Pistoletto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pretorio e Pecci, un euro Capodanno

Leggi anche: Palazzo Pretorio tra musica e famiglie

Leggi anche: Palazzo Pretorio, la storia con i Lippi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pretorio e Pecci, un euro Capodanno; Capodanno, Museo di Palazzo Pretorio e Centro Pecci aperti con ingressi al costo simbolico di un euro; A Capodanno ingresso a 1 euro a museo di Palazzo Pretorio e Centro Pecci di Prato; Capodanno nei musei: biglietto al prezzo simbolico di 1 euro per iniziare il 2026.

A Capodanno ingresso a 1 euro a museo di Palazzo Pretorio e Centro Pecci di Prato - Il Museo di Palazzo Pretorio e del Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato giovedì 1/o gennaio 2026 saranno aperti al pubblico con un biglietto di ingresso al costo simbolico di un euro. ansa.it