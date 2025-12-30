Prete aggredito in centro la vicinanza della politica modenese

Giovedì scorso, nel centro storico di Modena, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto il viceparroco di San Giovanni Evangelista, Rodrigo Grajales Gaviria, ferito alla gola da un'arma da taglio. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e ha portato l'attenzione sulla sicurezza in città, ricevendo anche la solidarietà delle istituzioni locali.

