Prete accoltellato in pieno centro grande paura in Italia

Nella mattina di oggi, un sacerdote di origini colombiane, don Rodrigo Grajales Gaviria, di 45 anni, è stato ferito con un colpo di arma bianca in via Castelmaraldo, nel centro di Modena. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali, che stanno valutando le circostanze dell’accaduto. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini.

