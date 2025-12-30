Prete accoltellato alla gola in strada a Modena tra i passanti | ferito gravemente paura in centro
Un sacerdote di 45 anni, don Rodrigo Gaviria, è stato accoltellato alla gola in pieno centro a Modena. L’attacco, avvenuto tra i passanti, ha causato ferite gravi e ha generato paura tra i presenti. L’uomo responsabile è fuggito subito dopo l’aggressione, mentre il prete è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente e si trova ora ricoverato in condizioni stabili.
