Prete accoltellato alla gola in strada a Modena tra i passanti | ferito gravemente paura in centro

Un sacerdote di 45 anni, don Rodrigo Gaviria, è stato accoltellato alla gola in pieno centro a Modena. L’attacco, avvenuto tra i passanti, ha causato ferite gravi e ha generato paura tra i presenti. L’uomo responsabile è fuggito subito dopo l’aggressione, mentre il prete è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente e si trova ora ricoverato in condizioni stabili.

Modena, prete accoltellato alla gola in centro storico: «L'aggressore è fuggito, un tentato omicidio» - Un prete, colombiano di 45 anni, è stato accoltellato e ferito in centro a Modena. corrieredibologna.corriere.it

Orrore a Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: è grave - Il missionario colombiano, don Rodrigo Gaviria, trovato riverso a terra da una parrocchiana della San Giovanni Evangelista: sottoposto a un delicato intervento. msn.com

