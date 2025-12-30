Prete accoltellato alla gola in pieno centro a Modena indagini dei carabinieri

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina a Modena, dove un prete di 45 anni è stato accoltellato alla gola in via Ganaceto, vicino a via Castelmaraldo, nel quartiere Pomposa. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso, mentre le indagini dei carabinieri sono impegnate a ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Un prete di 45 anni è stato accoltellato alla gola stamattina, intorno alle 10.30, in centro a Modena, in via Ganaceto, all'angolo con via Castelmaraldo, in zona Pomposa. La vittima è don Rodrigo Grajales Gaviria, vice parroco colombiano di San Giovanni Evangelista alla Crocetta e cappellano della comunità latinoamericana di Modena e Carpi. A colpirlo è stato un uomo, con ogni probabilità alle.

Prete accoltellato alla gola in strada a Modena tra i passanti: ferito gravemente, paura in centro - Il sacerdote di 45 anni, don Rodrigo Gaviria, attaccato di spalle da un uomo che poi è scappato. fanpage.it

Orrore a Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: è grave. Il sindaco: “Un riferimento per i fedeli” - Il missionario colombiano, don Rodrigo Gaviria, trovato riverso a terra da una parrocchiana della San Giovanni Evangelista: sottoposto a un delicato intervento. msn.com

