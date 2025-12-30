Prete accoltellato alla gola in centro a Modena | ignoto il movente indagano i carabinieri

Un sacerdote colombiano di 45 anni è stato ferito con un coltello alla gola, martedì mattina a Modena, all’incrocio tra via Ganaceto e via Castelmaraldo, nella zona di Pomposa. Le circostanze dell’aggressione risultano ancora da chiarire, e al momento non si conosce il movente. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili.

Un sacerdote colombiano di 45 anni è stato accoltellato martedì mattina in pieno centro a Modena, all'incrocio tra via Ganaceto e via Castelmaraldo, in zona Pomposa. L'uomo, don Rodrigo Grajales Gaviria, è stato ferito con un'arma da taglio, presumibilmente alle spalle, e colpito alla gola. Subito dopo l'aggressione sono intervenuti il personale del 118 e l'automedica, che hanno trasportato il sacerdote con urgenza all 'ospedale di Baggiovara. Entrato in Pronto soccorso con un codice di media gravità, don Rodrigo presentava una ferita all'arteria del collo ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Prete accoltellato alla gola in pieno centro: «L'aggressore è fuggito» - Un prete colombiano di 45 anni è stato accoltellato martedì mattina, 30 dicembre 2025, in centro a Modena, in via Castelmaraldo. msn.com

Modena, prete accoltellato alla gola: si cerca l'aggressore - Il sacerdote, 45enne di origine colombiana, è stato aggredito per motivi ancora da accertare in via Castelmaraldo. tg24.sky.it

