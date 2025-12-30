Prete accoltellato al collo in pieno centro | caccia all’aggressore

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina nel centro di Modena, tra via Ganaceto e via Castelmaraldo. Un prete è stato accoltellato al collo e ora si trova sotto assistenza medica. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare l’aggressore e ricostruire le dinamiche dell’accaduto. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e rinnova l’attenzione sulla sicurezza in zona.

Modena, 30 dicembre 2025 – Terribile episodio questa mattina tra via Ganaceto e via Castelmaraldo in città. Poco prima delle 10.30 un prete è stato accoltellato da uno sconosciuto, pare di giovane età, e ora si trova ricoverato in ospedale dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Vittima don Rodrigo Gaviria, vice parroco della parrocchia San Giovanni Evangelista di via Diena. Si trovava in centro per alcune commissioni prima di partire per una missione all'estero. Ancora da chiarire le circostanze e il movente dell'aggressione: pare che sia stato colpito prima alla schiena e poi al collo.

