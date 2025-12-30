Pressing sulla Ascari | Si dimetta dalla commissione Antimafia

La richiesta di dimissioni di Stefania Ascari dalla commissione Antimafia continua a suscitare discussioni. La deputata del M5S è al centro di polemiche riguardanti il suo coinvolgimento in attività di raccolta fondi legate ad associazioni associate ad Hannoun, e la questione rimane di attualità politica, con opinioni divise sulla sua posizione e sul suo operato.

Non si placa la polemica su Stefania Ascari, la deputata M5S che, insieme all'ex grillino Alessandro Di Battista, tanto si è spesa in passato per raccogliere fondi a favore delle associazioni legate ad Hannoun. Fondi che poi, stando all'inchiesta che ha portato all'arresto di 9 persone tra cui lo stesso presidente dell'Associazione palestinesi d'Italia, sarebbero finiti ai terroristi di Hamas. A chiedere le dimissioni - o quantomeno l'autosospensione - dalla commissione parlamentare Antimafia è ora anche il Coordinamento Nazionale delle Associazioni, secondo cui il ruolo della Ascari è "inopportuno".

