preso il killer che uccise a mazzate il padrone di casa durante un furto

È stato catturato il sospettato responsabile dell’omicidio del padrone di casa durante un tentativo di furto. L’individuato, che aveva lasciato il paese per evitare la condanna e viveva in Italia sotto falsa identità, ora dovrà rispondere delle sue azioni. L’arresto rappresenta un passo importante nella giustizia, chiarendo un episodio di violenza che ha sconvolto la comunità.

Un furto in abitazione finito nel sangue e culminato in un omicidio di estrema brutalità. Poi la fuga dall’estero per sottrarsi a una condanna a 20 anni di carcere e una lunga latitanza in Italia, vissuta sotto falsa identità. È così che un cittadino moldavo di 40 anni è riuscito per anni a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

