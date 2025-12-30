Preso il killer che uccise a mazzate il padrone di casa durante un furto

È stato catturato il sospettato responsabile dell’omicidio del padrone di casa durante un tentativo di furto. L’individuato, che aveva lasciato il paese per evitare la condanna e viveva in Italia sotto falsa identità, ora dovrà rispondere delle sue azioni. L’arresto rappresenta un passo importante nella giustizia, chiarendo un episodio di violenza che ha sconvolto la comunità.

