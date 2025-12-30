Presepe vivente a Badia San Savino

Il Presepe Vivente a Badia San Savino si svolgerà presso l'Abbazia di San Savino nei giorni 3 e 4 gennaio 2026. L’evento, promosso dalla Parrocchia locale, offrirà un’occasione per rivivere le tradizioni natalizie in un ambiente storico e suggestivo, coinvolgendo la comunità e visitatori in un’esperienza autentica e rispettosa del patrimonio culturale della zona.

Nell'antico scenario dell'Abbazia di San Savino, sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026 prende vita il Presepe Vivente organizzato dalla Parrocchia di Badia San Savino.Più di cento i figuranti in costumi d'epoca per la rievocazione storica religiosa dell'anno zero che ripropone, in un ambiente.

San Casciano: una piccola Betlemme nell’antica pieve di Decimo - Prende vita un’originale rappresentazione della Natività con un consistente gruppo di cittadini e cittadine, guidati dal proposto di San Casciano, don Massimiliano Gori, che animeranno il Presepe ... nove.firenze.it

Presepe vivente con 120 personaggi - 120 personaggi animeranno le scene, create dalla comunità parrocchiale, dell'antica Abbazia di San Savino. lanazione.it

Presepe vivente a Sanarica

