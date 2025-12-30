Presentato a Senerchia La metrica dell' oltraggio | un nuovo grido contro la violenza sulle donne
Davanti a una vasta platea, si è tenuta domenica 28 dicembre, presso Palazzo Cuozzo, la presentazione del libro "La metrica dell'oltraggio", scritto dalla giornalista Michela Bilotta. Il romanzo esplora i diversi volti della violenza di genere e, attraverso le vicende della protagonista, parte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
