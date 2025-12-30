Preghiera della sera 30 Dicembre 2025 | Fammi camminare verso Te

La preghiera della sera del 30 dicembre 2025, intitolata “Fammi camminare verso Te”, invita a riflettere sul cammino quotidiano e sulla nostra relazione con il Signore. Recitarla questa sera ci permette di ringraziare per le esperienze vissute e di chiedere guida e forza per affrontare i giorni a venire, mantenendo sempre il desiderio di avvicinarci a Dio con cuore sincero.

"Fammi camminare verso te". È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell'universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito.

Preghiera della sera - 30 dicembre 2025

