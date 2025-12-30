Prega sulla tomba di famiglia ma cade e fa un volo di 5 metri | grave un anziano a Civitanova Marche

A Civitanova Marche, un uomo di 82 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto accidentalmente all’interno di una tomba nel cimitero di Civitanova Alta. L’incidente, avvenuto mentre pregava sulla tomba di famiglia, ha causato un volo di circa cinque metri, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un uomo di 82 anni, residente a Civitanova Marche, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato all'interno della tomba di famiglia nel cimitero di Civitanova Alta. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, domenica 28 dicembre, nella zona più antica del camposanto, dove i loculi sono collocati sotto il livello del terreno ai lati di una fossa protetta da una pesante grata metallica. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, sarebbe stato lo stesso anziano a spostare la grata per effettuare alcune operazioni di pulizia, ma avrebbe perso l'equilibrio, cadendo all'interno della buca con un volo di circa cinque metri.

