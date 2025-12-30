Prefettura e questura cancellano il concerto di capodanno in piazza Prealpi Pelucchi Mun 8 | Vietare non è l' unica strada

La Prefettura e la Questura hanno deciso di annullare il concerto di Capodanno in piazza Prealpi, nel quartiere di via Mac Mahon a Milano. L’evento, promosso dal Municipio 8, non si svolgerà come previsto. Pelucchi, rappresentante del Municipio, ha commentato che vietare l’evento non rappresenta l’unica soluzione possibile. La decisione si inserisce in un contesto di misure di sicurezza e di regolamentazione delle manifestazioni pubbliche.

Non si terrà il concerto di capodanno in piazza Prealpi a Milano, nella zona di via Mac Mahon, pensato e organizzato dal Municipio 8. Lo fa sapere la presidente del Municipio, Giulia Pelucchi, spiegando che il diniego allo svolgimento del concerto è arrivato dal Tavolo per la sicurezza (di cui.

