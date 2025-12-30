Prato regali grandi emozioni Saudati è un simbolo biancazzurro

Il bilancio di questa prima parte di stagione è sicuramente positivo. Insieme alla nuova proprietà, sono stato fra i primissimi ad arrivare: non c’era praticamente niente. In questi mesi è stato svolto un lavoro importante per aumentare l’appeal della società e della squadra". Era poco più di metà luglio, quando Luca Saudati ha accettato la chiamata del Prato targato Asmaa Gacem, che stava prendendo forma. La presidente ha deciso di puntare sull’ex attaccante di serie A per ricoprire il ruolo di direttore generale del club laniero. "Posso dire che la scelta di sposare la causa biancazzurra è stata assolutamente azzeccata - sottolinea il dirigente - Personalmente ho imparato e sto imparando tanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

