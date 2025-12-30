Prato la notte di Capodanno tra Silent Disco e la magia delle bolle di sapone
Prato si prepara a vivere la notte di Capodanno con eventi pensati per tutti, tra Silent Disco e spettacoli di bolle di sapone. Il 31 dicembre 2025, la città offrirà un programma vario, ideale per trascorrere il passaggio al nuovo anno in modo tranquillo e piacevole, promuovendo momenti di aggregazione e divertimento in un’atmosfera serena e accessibile a tutte le età.
Prato, 30 dicembre 2025 - La notte di San Silvestro a Prato sarà all'insegna del divertimento e della musica con un cartellone che prevede tanti appuntamenti destinati a soddisfare i gusti di tutte le età. Il programma, messo a punto in collaborazione con il Comune di Prato, parte dal pomeriggio con le iniziative di animazione per i più piccoli: dalle 16.30 alle 18.30 in piazza del Comune ci sarà “ Bolle di sapone ” a cura di Jeniale Performer, un’animazione magica pensata per i bambini in attesa della notte più lunga dell’anno. La sera, invece, è tutta nel segno della musica. Si comincia con le atmosfere swing e jazz che animeranno le vie del centro grazie alla Camillocromo street Band, storica formazione italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
