Prada annuncia la nomina di Alessandro Amaniera a Global Head of Prada Men’s Personalization & Made To Measure. Dal 2021, Amaniera ha ricoperto il ruolo di Global Head of Prada Made To Measure, contribuendo allo sviluppo della linea su misura. Questa promozione rafforza l’impegno del marchio nel offrire servizi personalizzati e di alta qualità per la moda maschile, sottolineando l'attenzione di Prada alle esigenze di ogni cliente.

Alessandro Amaniera è stato promosso a Global Head of Prada Men’s Personalization & Made To Measure. Dal 2021 era Global Head of Prada Made To Measure. In precedenza aveva lavorato per quasi otto anni in Dolce&Gabbana, guidando l’espansione dei servizi Made To Measure in Cina e nell’area Asia-Pacifico, fino a diventare Global Made To Measure Branches Manager. Tra il 2009 e il 2013 era stato Client Advisor presso Belstaff e Canali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Prada, Alessandro Amaniera a capo del servizio su misura maschile

