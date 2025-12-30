Pozzuoli riapre Via Domitiana Manzoni | Paghiamo anni di superficialità
A Pozzuoli, via Domitiana è stata riaperta dopo un periodo di chiusura. Il sindaco Manzoni ha spiegato che i tempi sono stati rispettati e che la situazione riflette anni di gestione superficiale, piuttosto che ritardi nei lavori. La ripresa della strada segna un passo importante per la mobilità locale, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare le infrastrutture della città.
Via Domitiana a Pozzuoli riaperta dopo l’emergenza, il sindaco Manzoni chiarisce: nessun ritardo nei lavori ma effetti di decenni di gestione superficiale. A precisazione di quanto accaduto, si rappresenta che nel giorno di Natale, il 25 dicembre lungo la via Domitiana, è stato avviato un intervento urgente a seguito della segnalazione di una perdita idrica. I sopralluoghi tecnici hanno evidenziato la rottura della rete ma, soprattutto, la presenza di cavità sotterranee e un pericoloso avvallamento stradale, rendendo necessaria l’immediata chiusura della carreggiata e un’operazione di messa in sicurezza del sottosuolo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
