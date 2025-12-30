Pozzuoli riapre Via Domitiana Manzoni | Paghiamo anni di superficialità

A Pozzuoli, via Domitiana è stata riaperta dopo un periodo di chiusura. Il sindaco Manzoni ha spiegato che i tempi sono stati rispettati e che la situazione riflette anni di gestione superficiale, piuttosto che ritardi nei lavori. La ripresa della strada segna un passo importante per la mobilità locale, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare le infrastrutture della città.

POZZUOLI/ Figliolia bacchetta Manzoni «Ignora la città e i cittadini» - POZZUOLI – « Da quattro giorni la circolazione stradale di Arco Felice è bloccata a causa di una voragine in via Domitiana. cronacaflegrea.it

Festa del 6 dicembre a Pozzuoli: via Pergolesi riapre a doppio senso A partire dalle 07:00 di domenica... - facebook.com facebook

