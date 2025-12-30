Pozzuoli deposito di auto rubate scoperto nell’ex Sofer

Nell’ambito di un’operazione condotta dagli agenti della Polizia municipale, negli ex capannoni Sofer di Pozzuoli è stato individuato un deposito contenente automobili rubate. L’intervento ha portato al ritrovamento di numerosi veicoli, contribuendo a contrastare il fenomeno dei furti di auto nella zona. Questa scoperta evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e prevenire reati legati al settore automobilistico.

All'interno degli ex capannoni Sofer è stato scoperto un vero e proprio deposito di veicoli rubati dagli agenti della Polizia municipale. Un deposito di veicoli rubati all'interno degli ex capannoni Sofer. È questo il quadro delineato al termine di un'attività investigativa messa in campo dagli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli, guidati dal comandante Fabio .

