Pozzuoli deposito di auto rubate scoperto nell’ex Sofer

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito di un’operazione condotta dagli agenti della Polizia municipale, negli ex capannoni Sofer di Pozzuoli è stato individuato un deposito contenente automobili rubate. L’intervento ha portato al ritrovamento di numerosi veicoli, contribuendo a contrastare il fenomeno dei furti di auto nella zona. Questa scoperta evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel presidiare il territorio e prevenire reati legati al settore automobilistico.

Un deposito di veicoli rubati all'interno degli ex capannoni Sofer. È questo il quadro delineato al termine di un'attività investigativa messa in campo dagli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli, guidati dal comandante Fabio.

